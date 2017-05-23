Bielsa'nın Transfer Listesinde 2 Türk Var!
Türkiye Liglerinin Yenilgisiz Tek Takımı: Dörtyol Belediye Spor
Nba'de İlk Finalist Warriors
Sergio Lull'den Fenerbahçe'ye Yeşil Işık
Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da
Pilot: Mümkünse İnelim Artık Yakıtımız Kalmadı
Serenay'ın Görümcesi Eski Yengesini Sildi
Yunanistan Ab'den Ret Yedi!
Para Yeniden Türkiye Gibi Ülkelere Akıyor
Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması: Çapa İle İlgili Flaş Karar
Tsk: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kayseri'de Fetö Şüphelisi 22 Polis Adliyede
Gram Altın 144 Liranın Üzerinde! Çeyrek İse...
Manchester Saldırısı İspanya'yı Harekete Geçirdi!
Elite Dangerous Playstation 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu
Galaxy J5 Ve Galaxy J7 (2017)'nin Görüntüleri Sızdırıldı
Üç Farklı Sony Xperia X'in Özellikleri Sızdırıldı
Qualcomm Snapdragon 845 Hakkında İlk Bilgiler Geliyor
Lenovo Legion Y920 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Piyasaya Çıktı
Fenerbahçe, Euroleague Şampiyonu Oldu, Sosyal Medya Yıkıldı

pilot: mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı

PİLOT: MÜMKÜNSE İNELİM ARTIK YAKITIMIZ KALMADI

Atatürk Havalimanı'nda piste giren köpeği gören ve pas geçen pilot ile kule arasında geçen telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Hava trafik kontrolörü, bir pilotu uyararak, "Köpek şu an içeride pist içerisinde, siz yaklaşmaya devam edin indirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 12:51
Puan Ver : Pilot: Mümkünse İnelim Artık Yakıtımız Kalmadı(9/10)8


Atatürk Havalimanı'nda dün piste giren bir köpek nedeniyle 4 uçağın pisti pas geçmesinin ardından, o anların ses kayıtları ortaya çıktı. Pas geçen bir uçağın pilotu ile hava trafik kontrolörü arasında geçen ilginç konuşmalar ortaya çıktı.

Telsiz konuşmasında, hava trafik kontrolörü bir pilota, "Köpek şu an içeride pist içerisinde siz yaklaşmaya devam edin, indirmeye çalışacağız" anonsunda bulundu. Pilot ise "Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı direkt diverd edeceğim aksi takdirde" cevabını verdi. (Diverd etmek: Uçağın planlı iniş meydanına herhangi bir sebepten ötürü inemeyip başka bir meydana yönelmesi)



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Pilot  Mümkünse  İnelim  Artık  Yakıtımız  Kalmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER