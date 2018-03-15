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Pilot Melike'ye veda! FETÖ'nün elinden aldığı rütbe, tabutuna serildi

PİLOT MELİKE'YE VEDA! FETÖ'NÜN ELİNDEN ALDIĞI RÜTBE, TABUTUNA SERİLDİ

İran'da düşen özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenaze töreni yürek dağladı. Kuvvet, son yolculuğuna tabutuna konulan ve üzerinde binbaşı rütbesi olan tulumuyla uğurlandı.

Tarih : 15 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : Pilot Melike'ye Veda! Fetö'nün Elinden Aldığı Rütbe, Tabutuna Serildi(5/10)1

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Kuvvet'in tabutunun üzerine binbaşı rütbesi olan pilot tulumu bırakıldı.

BİNBAŞI RÜTBESİ OLAN TULUMUYLA UĞURLANDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot binbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan Melike Kuvvet'in tabutu Türk bayrağına sarıldı. Kuvvet'in tabutunun üzerine konulan üniforması ise görenleri duygulandırdı. Tabutun baş ucuna ise cenazenin bir kadına ait olduğunu belirten mor başörtü örtüldü.

ORDUYA DÖNMEYE HAZIRLANIYORDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniyle de özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet'in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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