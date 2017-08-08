PİLOT İSTANBUL HAVALİMANI DEDİ, YOLCULAR ATATÜRK ADI NEREDE DİYE İSYAN ETTİ
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan THY uçağında pilotun anons yaparken "Atatürk" adını söylememesi ve vatandaşların tepki göstermesi nedeniyle yaşanan olayları açıkladı.
TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde İlgezdi şunları anlattı:
30 Temmuz 2017 tarihinde ABD Washington D.C çıkışlı THY'na ait TK 0008 nolu uçağın, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pilot tarafından yapılan iki anonsta da inilecek havalimanından 'İstanbul Havalimanı' olarak bahsedilmiştir.
KABİN ŞEFİ "3. KAPTANIN TECRÜBESİZLİĞİ" DEDİ
Yolcular, hostese 'Atatürk Havalimanı'nın adı ne zamandan beri İstanbul Havalimanı oldu' şeklinde itirazlarda bulunmuştur. Kabin şefi duruma itiraz eden yolculara yaptığı açıklamada; 'iniş anonsunu 3. kaptanın yaptığını, hatanın tecrübesizlikten kaynaklandığını' söylemiştir
Kaynak: haberinburada
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