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pilot bey, şu paradan iki kişi alır mısınız!

PİLOT BEY, ŞU PARADAN İKİ KİŞİ ALIR MISINIZ!

Pakistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağındaki skandal bir ay sonra ortaya çıktı. Tüm koltukların dolu olduğu uçakta yedi yolcu koridorda oturdu, uçuş ekibinin biniş kartlarını elle yazdığı belirlendi.

Tarih : 25 Şubat 2017, 13:37
Puan Ver : Pilot Bey, Şu Paradan İki Kişi Alır Mısınız!(10/10)11


Pakistan-Suudi Arabistan seferini yapan uçak, 20 Ocak'ta havalandığında içinde fazladan yedi yolcu vardı.



Pakistan medyasının sayfalarına taşıdığı haber, ülkenin gündemini belirledi. Bugüne kadar dünyada eşine rastlanmayan olayın gerçekleştiği uçak, Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait.



Tüm koltukların dolu olduğu uçakta bulunan yedi yolcunun kendi koltuk paralarını ödemesine rağmen, koridorda oturarak Karaçi'den Madina'ya gittikleri ortaya çıktı. 409 koltuk kapasitesine sahip Boeing 777 model uçakta, 416 yolcu vardı.



Hava güvenliğinin ciddi bir şekilde ihlal edildiği uçuştaki yolcular PK-743'e bindi. Yedi yolcu, dört saatlik uçuşun tamamı boyunca ayakta durmak zorunda kaldı.



Pakistanlı yetkililer, geniş çaplı bir soruşturmaya tuttuğu olayda yedi yolcunun biniş kartlarının havayolu çalışanları tarafından elle yazıldığı ortaya çıktı.


 



kaynak:habertürk








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