Obsidian'ın büyük beğeni toplayan video oyunu Pillars of Eternity'nin devamı olarak hazırlanacak Pillars of Eternity II için açılan crowdfunding kampanyası beklenmedik derecede yoğun bir ilgiyle karşılaştı.



Obsidian'ın büyük beğeni toplayan video oyunu Pillars of Eternity'nin devamı olarak hazırlanacak Pillars of Eternity II için açılan crowdfunding kampanyası beklenmedik derecede yoğun bir ilgiyle karşılaştı.



Pillars of Eternity II oyunun yapılabilmesi için Obsidian'ın hedef olarak koyduğu 1,1 milyon dolara, 24 saatten önce ulaşan kampanya, böylece crowdfunding tarihinda, ilk gününde, bir günden az sürede 1 milyon doların üzerinde fon toplayan ilk yapım oldu.



Sıra tabanlı – RPG tarzında bir oyun olacak Pillars of Eternity II, klasik PC RPG oyunları Baldur's Gate ve Planescape: Torment ekolünden yeni bir oyun serisi olarak oyuncuların büyük beğenisini kazanmış durumda.



Oyunda, oyuncuların hareketlerinden bağımsız olarak; kendi içinde yaşayan, hareket eden; ticaret yapan; günlük hayatını sürdüren bir dünya yer alacak ve oyuncular bu dünyayı serbest şekilde keşfedebilecekler.



Oyun 2018'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak ve Steam, GOG, Windows, MAC ve Linux marketlerinden erişmek mümkün olacak. Ayrıca oyuna 1000 dolar bağış yapan herkes oyunda bir NPC olarak yer alacak.



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