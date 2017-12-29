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Pili Biten Bazı Galaxy Note 8'ler Tekrar Açılmıyor
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Pili Biten Bazı Galaxy Note 8'ler Tekrar Açılmıyor

PİLİ BİTEN BAZI GALAXY NOTE 8'LER TEKRAR AÇILMIYOR

Samsung Galaxy Note 8 kullanıcılarından bazıları, pillerinin yüzde 0'a geldikten sonra telefonun tekrar açılmadığı yönünde şikâyette bulundu.

Tarih : 29 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : Pili Biten Bazı Galaxy Note 8'ler Tekrar Açılmıyor(5/10)1

Akıllı telefonlarını pilleri tamamen bitmeden şarj etmeyen bazı Note 8 kullanıcıları kötü bir sürprizle karşılaştılar. Pil yüzde 0'a geldikten sonra bazı modeller kapandı ve bir daha asla açılmadı. Kullanıcılar çeşitli forum ve sosyal ağda konuyla ilgili şikâyette bulundular.

GÜNCELLEMEYLE SORUN ÇÖZÜLMEZSE TOPLATILACAK

SamMobile tarafından yapılan araştırmaya göre, söz konusu teknik sorun yalnızca ABD'deki bazı Note 8 kullanıcılarını etkilemiş görünüyor.

Samsung henüz kullanıcıların yaşadığı bu sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Eğer sorun yazılımdan kaynaklanıyorsa, Samsung tarafından yayınlanacak bir güncellemeyle çözülebilir. Ancak donanımdan kaynaklıysa, sorunlu Note 8'lerin geri çağırılması kaçınılmaz olabilir.

Samsung'un geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy Note 7, aşırı ısındığı için geri toplatılmıştı. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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