

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 yaşındaki Mehmet Efe Işık, oyun oynarken ailesinin kullandığı baskülün pilini çıkartıp yuttu. Ancak bir süre sonra rahatsızlanan küçük çocuk, durumu ailesine bildirdi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Efe'nin yuttuğu pil, çekilen röntgenine de yansıdı. Kısa devre yapan ve çocuğun yemek borusunu yakan pil, yarım saatlik bir operasyonun ardından çıkartıldı. Mehmet Efe de yeniden sağlığına kavuştu.