Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti

pil yuttu yemek borusu yandı

PİL YUTTU YEMEK BORUSU YANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 yaşındaki Mehmet Efe Işık, oyun oynarken ailesinin kullandığı baskülün pilini çıkartıp yuttu.

Tarih : 07 Eylül 2016, 13:11
Puan Ver : Pil Yuttu Yemek Borusu Yandı(7/10)8


Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 yaşındaki Mehmet Efe Işık, oyun oynarken ailesinin kullandığı baskülün pilini çıkartıp yuttu. Ancak bir süre sonra rahatsızlanan küçük çocuk, durumu ailesine bildirdi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Efe'nin yuttuğu pil, çekilen röntgenine de yansıdı. Kısa devre yapan ve çocuğun yemek borusunu yakan pil, yarım saatlik bir operasyonun ardından çıkartıldı. Mehmet Efe de yeniden sağlığına kavuştu.








Etiketler: Pil  Yuttu  Yemek  Borusu  Yandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER