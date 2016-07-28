PİKNİK TÜPÜ PATLADI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Rize'nin Çayeli ilçesi Çataldere köyünde piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Rize'nin Çayeli ilçesi Çataldere köyünde piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Rize'nin Çayeli ilçesi Çataldere köyü muhtarı Sultan Akyıldız'ın (55) evinin arka kısmında piknik tüpü patladı.
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