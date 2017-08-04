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Piknik Alanında Facia! İki Genç, Alkol Şişeleriyle 600 Metreden Şelaleye Atladı
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PİKNİK ALANINDA FACİA! İKİ GENÇ, ALKOL ŞİŞELERİYLE 600 METREDEN ŞELALEYE ATLADI


Piknik Alanında Facia! İki Genç, Alkol Şişeleriyle 600 Metreden Şelaleye Atladı
Tarih : 04 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Piknik Alanında Facia! İki Genç, Alkol Şişeleriyle 600 Metreden Şelaleye Atladı(6/10)2

Hindistan'da, 2.000 fit derinliğe sahip şelaleye atlayan alkollü iki genç hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Imran Gandi ve 21 yaşındaki Pratap Rathod'un atladığı anlar, başka bir arkadaşları tarafından saniye saniye kameraya alındı.

KORKUNÇ ANIN GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTE HIZLA YAYILDI

Olay, popüler bir piknik yeri olan Maharashtra'daki Amboli Ghat'ın Kawale Saad noktasında 1 Ağustos'ta gerçekleşti. Düştükleri anın videosu, bedenleri henüz sudan çıkarılamadan sosyal medyada yayılmaya başladı.

GENÇLERİN CANSIZ BEDENİ, SAATLERCE SUDAN ÇIKARILMAYI BEKLEDİ

Uzun süren arama çalışmalarının ardından, cesetler şelale vadisinde görüldü ancak şiddetli yağış nedeniyle hızla akan su ve sis, operasyonu zorlaştırdı. Saatler süren çalışmanın ardından ekipler cesetleri şelaleden çıkararak ailelere teslim etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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