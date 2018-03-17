PİKNİĞE GİDEN AİLE, SU KANALINDA KADIN CESEDİ BULDU
Manisa Alaşehir'de pikniğe giden aile, 3 gündür kayıp olan 25 yaşındaki genç kadını su kanalında ölü buldu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 25 yaşındaki Hatice Uyar, piknik yapmak için bölgeye giden vatandaşlar tarafından su kanalında ölü bulundu.
PİKNİK İÇİN GİTTİLER, KADIN CESEDİ BULDULAR
Bahçearası Mahallesi Değirmendere mevkiine piknik yapmaya giden vatandaşlar, saat 17.30 sıralarında bölgedeki bir su kanalında kadın cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada şahsın Hatice Uyar ait olduğunu tespit etti. Uyar'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
Öte yandan, Uyar'ın komşusu Ümit Karabulut, annesi ve babasının 3 gündür Uyar'dan haber alamadığını ve polisle jandarmaya ihbarda bulunduklarını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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