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Pikniğe giden aile, su kanalında kadın cesedi buldu

PİKNİĞE GİDEN AİLE, SU KANALINDA KADIN CESEDİ BULDU

Manisa Alaşehir'de pikniğe giden aile, 3 gündür kayıp olan 25 yaşındaki genç kadını su kanalında ölü buldu.

Tarih : 17 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Pikniğe Giden Aile, Su Kanalında Kadın Cesedi Buldu(5/10)1

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 25 yaşındaki Hatice Uyar, piknik yapmak için bölgeye giden vatandaşlar tarafından su kanalında ölü bulundu.

PİKNİK İÇİN GİTTİLER, KADIN CESEDİ BULDULAR

Bahçearası Mahallesi Değirmendere mevkiine piknik yapmaya giden vatandaşlar, saat 17.30 sıralarında bölgedeki bir su kanalında kadın cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada şahsın Hatice Uyar ait olduğunu tespit etti. Uyar'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Öte yandan, Uyar'ın komşusu Ümit Karabulut, annesi ve babasının 3 gündür Uyar'dan haber alamadığını ve polisle jandarmaya ihbarda bulunduklarını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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