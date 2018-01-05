Alman ekibi Hertha Berlin'de fenomenleşen kaleci Gabor Kiraly'nin 13 yaşındaki oğlu Matyas da babasının eşofmanıyla yeşil sahalara indi. 13 yaşındaki Kiraly de tıpkı babası gibi pijama şeklinde kaleci eşofmanıyla maça çıktı.

25 YILDA FENOMEN OLDU

Gabor Kiraly, 25 yıllık kariyerinde pijamalı eşofmanı ile fenomen haline gelmişti. Macar kaleci kariyerini bu eşofmanla tamamlamıştı.

Kaynak: haberinburada