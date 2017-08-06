Pierre Webo... 6 sezon Türkiye'de top koşturduktan sonra, şimdilerde eski kulübü Mallorca'da çalışmalarına devam eden Kamerunlu forvet, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Webo'nun sözleri, özetle şu şekilde:

"KAMENİ BAŞARILIR OLUR"

"Kameni'yi çok iyi tanıyorum.. Uzun zamandır arkadaşım, kardeşim gibidir.. Çok çalışkan, disiplinli ve yetenekli bir kalecidir.. İyi bir insandır... Zaman içinde herkes onu tanıyacak ve çok sevecek.. Fenerbahçe onu alarak çok doğru bir iş yaptı.. Volkan ile beraber çok başarılı olacaklarına inanıyorum"

"AYKUT HOCA İSTERSE HEMEN GELİRİM"

Fenerbahçe'de benimle sözleşme uzatılmaması bir şok oldu, büyük bir sürprizdi. Devam edeceğimi düşünüyordum, bana hep o şekilde söylenmişti.. Ancak o dönem gelen Pereira ve Terraneo beni istemediler. Yönetimin benimle devam etmek istediğini biliyordum. Ama sonuç olarak karara saygı gösterdim ve büyük bir üzüntüyle ayrıldım. Şimdi Aykut Hoca bir telefon açsın, hemen gelirim. Kim bilir belki kader bizi Fenerbahçe ile yeniden bir araya getirir. Neden olmasın.

"BURASI BENİM EVİM"

Hep söylüyorum.. Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum.. Yabancı bir futbolcu için bu duygu çok ama çok önemlidir. Başarının da anahtarıdır aslında.. Türk insanı bana çok sıcak ve samimi yaklaştı... İstanbul'a bayıldım.. Yaşadığınız yer de adaptasyon anlamında çok önemlidir.. Tam bir dünya şehrine geldim.. İBB gibi düzenli bir kulüpte, Abdullah Avcı ile başlamak da çok iyi oldu.. İlk maçımda Galatasaray'ı yendik, ben de gol attım.. Sonra Fenerbahçe'de oynamak, taraftarın coşkusu, kupalar hepsi rüya gibiydi.. Çalışkan bir oyuncuyum.. Takım içinde birleştiren, çözüm üreten, pozitif düşünen bir yapım vardır.. Herkesle çabuk kaynaşırım, genç oyuncuların sorunlarını dinlerim, onlara ağabeylik yaparım.. Bu özelliklerimle Türkiye'de her şey iyi başladı ve iyi devam etti..

ÇALIŞTIĞIM TÜM HOCALAR BANA DEĞER KATTI

Ayrım yapmak istemem, hepsi de kaliteli hocalardı ve bana çok şey kattılar.. Abdullah Hoca ile başlamak benim için bir şanstı.. Adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı oldu.. Şu andaki başarısı da ortada, Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam edeceklerine inanıyorum.. Emre ve arkadaşlarını keyifle izliyorum.. Aykut Hoca'yı kelimelerle anlatmak zor benim için. Benim için ve Fenerbahçe için bir teknik adamdan daha fazlası.. Ekibiyle birlikte sürekli dünya futbolunu takip eden ve yenilikleri anında adapte eden bir hoca.. Teknik, taktik, analiz ve antrenman metodları anlamında çok yüksek bir standartta. Ayrıca bana ve tüm oyuncular futbol dışı konularda da bir mentor gibi yaklaşmıştır.. Ayrılması bizi derinden yaralamıştı.. Ersun Hoca'dan da çok şey öğrendim, beraber şampiyonluk yaşadık, her zaman takım içindeki ağabeylik rolüme dikkat çekti ve bana teşekkür etti.. İsmail hoca zaten bizim için bir ağabey gibiydi, sırdaşımızdı, Rize'de yaşadığımız olay olmasaydı şampiyon olabilirdik. Çok çalışkan ve çok titiz bir teknik adamdı. Mustafa Reşit hoca da kendisini sürekli geliştiren, bana çok şeyler öğreten bir isim oldu. Avrupa'daki maçlarda rakibi çok iyi analiz etti ve ilk yılımızda büyük başarı yakaladık.. O da bana saha dışında sürekli yol gösterici olmuş

Kaynak: haberinburada