PİERCE BROSNAN'DAN DOĞUM GÜNÜ ÖPÜCÜĞÜ
'James Bond' filmlerinin yıldızı olan Pierce Brosnan ile yazar eşi Keely Shaye Smith, Hawaii'de objektiflere takıldı.
2001 yılında evlenen Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith çifti, ünlü oyuncunun 64'üncü doğum gününü kutlamak için Hawaii tatiline çıktı.kumsalda yürüyüş yaptı. Pierce Brosnan, bir ara kendisine doğru yürüyen karısının dudaklarına öpücük kondurdu.
Ünlü çift, romantik anların ardından şezlonglarına uzanıp sohbet etti.
kaynak:milliyet
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