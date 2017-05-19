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Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
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pierce brosnan'dan doğum günü öpücüğü

PİERCE BROSNAN'DAN DOĞUM GÜNÜ ÖPÜCÜĞÜ

'James Bond' filmlerinin yıldızı olan Pierce Brosnan ile yazar eşi Keely Shaye Smith, Hawaii'de objektiflere takıldı.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 16:57
Puan Ver : Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü(10/10)12


2001 yılında evlenen Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith çifti, ünlü oyuncunun 64'üncü doğum gününü kutlamak için Hawaii tatiline çıktı.kumsalda yürüyüş yaptı. Pierce Brosnan, bir ara kendisine doğru yürüyen karısının dudaklarına öpücük kondurdu.



Ünlü çift, romantik anların ardından şezlonglarına uzanıp sohbet etti.



 



kaynak:milliyet








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