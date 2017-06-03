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pideden çıkan çivi 4 dişini kırdı

PİDEDEN ÇIKAN ÇİVİ 4 DİŞİNİ KIRDI

Ankara'da yaşayan Nurtaç Tezcan, Etimesgut Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikasından alıp yediği pidenin içinden çıktığı iddia edilen 3,5 cm. uzunluğundaki çivi nedeniyle 4 implant dişini kırdı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:48
Puan Ver : Pideden Çıkan Çivi 4 Dişini Kırdı(7/10)5


4 çocuk annesi Nurtaç Tezcan, Etimesgut Belediyesine bağlı Halk Ekmek Fabrikasından alıp yediği pidenin içinden 3,5 cm uzunluğunda çivi çıktığını iddia etti. Çivinin 4 implant dişini kırması ile fenalaşan Tezcan, ailesi tarafından acil servise kaldırıldı. 13 bin TL civarında maddi kaybının olduğunu, ağrı kesiciler ile ayakta durduğunu ve yetkililerin ilgilenmediğini söyleyen Nurtaç Tezcan, "Şikayetçiyim, adaletin yerini bulmasını istiyorum, mağdur edildim" dedi.

Halk ekmekten aldığı pideden 3,5 cm. uzunluğunda çivi çıktığını söyleyen Nurtaç Tezcan, "28 Mayıs günü Etimesgut Halk Ekmek 1 numaralı büfeden 2 tane pide aldım. Sahurda aldığım lokma ile birlikte bir anda beynim, kulağım uyuştu. Dişimin çat sesini duydum. Dudağımın kanadığını gördüm. Ağzımdan lokmayı çıkardığımda pidenin içinde 3,5 cm. civarında bir beton çivisi olduğunu gördüm. İki implantım ekmekte kalmıştı, ikisi de yoktu. Oğlum ve eşim ambulansla hastaneye götürdüler. Hastanede iğne ve ağrı kesicilerle müdahale edildi" diye konuştu.

Olayın ertesinde yetkili mercilerle, olayın muhatabı olan insanlarla görüşmek istediğini söyleyen Nurtaç Tezcan, "Halk ekmek müdürünü aradım. Tadilat olmadığını böyle bir şeyi kabul etmediklerini söylediler. Eşim Etimesgut Belediye Başkanı'nın makamına gitti. Her şey olabilir ama çiviyi kabul etmiyoruz dediler" açıklamasında bulundu.



 



kaynak:haberler








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