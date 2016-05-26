

Ramazan ayının sembollerinden olan pidenin bu yıl ne kadar olacağı açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Yönetim,Denetim Ve İstişare Kurulu Akdeniz,Doğu Anadolu Ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı'nda Kahramanmaraş'ta pide fiyatlarını açıkladı.







Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Balcı, pide fiyatlarının geçen yılla aynı olacağını söyledi.







Kahramanmaraş'ta bir otelde düzenlenen istişare kurulu toplantısına; 7 bölgeden 40 oda başkanı katıldı. Düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, oda başkanlarıyla yaptıkları istişare sonucunda pide fiyatlarının girdilerin artmasına karşın geçen yılki fiyatlarla aynı olmasına karar verdiklerini söyledi.







KİLOSU 6 LİRAYI GEÇMEYECEK







Tüm ülkede Ramazan ayında pide fiyatlarının kilogram fiyatının 6 liranın üzerinde olmayacağı konusunda mütabakata vardıklarını kaydeden Balcı, şöyle konuştu:“Ülkede uygulanacak olan ekmek fiyatının Türkiye Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu olarak değerlenderdik. Oda başkanlarımızla yapmış olduğumuz istişare sonucunda 2016 yılında Ramazan ayında uygulanacak olan pide fiyatının kilogramının 6 liradan fazla olmaması konusunda Mayıs ayında genelge yaptık. Bundan önce olduğu gibi bu yıl da odalarımızın bu genelge doğrultusunda hareket edeceğine kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim bu açıklamış olduğumuz bu azami kilogramı 6 lira olan fiyat, geçen yıl açıkladığımız fiyatla aynı. Yani geçen yıl Haziran ayının 12'sinde Federasyon toplantısında açıkladğımız ‘kilogramı 6 liradan fazla olmayacak' ifadesinin aynısını kullanıyoruz. Dolayısıyla girdilerimizde bir artış olmasına rağmen fırınc ı esnafımız halkımızın temel gıdası olan Ramazan ayına mahsus olan pide alırken zorluk yaşamaması açısından bir değişikliğe gidilmedi. Geçen sene ile aynı olan fiyat tüm ülkede uygulanacak. Oda başkanlarımız maliyet hesabını yaparken bunu dikkate alarak hesaplarını yaptılar. İlgili olan esnaf odasından tarifesini alırken bu anlamda bu bazda fiyatlarını alacaklar. 6 liranın olmaması konusunda genelgemizi yaptık. Geçen yılla bu yılki pide fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil.”







Balcı, ayrıca ekmek israfı konusunda da önemli yol katedildiğini ancak hala istenilen düzeye gelinmediğini belirtti. Ekmeğin zararlı olduğu konusunda medyada çıkan bazı haberlere de itibar edilmemesi gerektiğini bildiren Balcı, ekmekte bulunan vitaminleri ve ekmeğin faydalarını anlatarak sözlerini tamamladı.