

Philips çok yakında yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Android işletim sistemli bu telefon, TENAA'dan sertifika alırken görüldü.



Philips oldukça tanınmış olmasına rağmen, son yıllarda kayda değer bir ürün geliştirmiş değil. Ama bu durum şirketin yeni ürünler piyasaya sürmesinin önüne geçmiyor. Çünkü Philips başka şirketlerle anlaşarak belli bir ücret karşılığında kendi markasının başkası tarafından üretilen ürünlerde kullanılmasına izin veriyor. Bu ürünler arasında çeşitli akıllı telefonlarda yer alıyor. Şirketin başkalarına ürettirdiği bu akıllı telefonlarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek.



Philips, çok yakında Androd işletim sistemli yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdilik S653H kod adıyla bilinen bu telefon, TENAA'dan sertifika alırken görüldü. TENAA'da yer alan bilgilere göre 5.5 inç boyutunda olacak telefonun teknik özellikleri arasında sekiz çekirdekli MediaTek işlemci, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı yer alacak. Bu depolama alanı hafıza kartı ile 128GB'a kadar yükseltilebilecek. Kamera olarak ise telefonda 8MP arka kamera ve yine 8MP bir ön kamera yer alacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 2,550 mAh.



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