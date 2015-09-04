

Lider teknoloji şirketi ve Philips Monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, ev ve ofis kullanıcıları için yenilikçi SoftBlue teknolojisine sahip yeni ekranlarını sunuyor. SoftBlue, mavi ışık maruziyetinin etkisini azaltarak gözleri koruyup gözlerdeki yorulmayı azaltırken özgün rengin doğruluğundan ve kalitesinden de ödün vermiyor. Bu nedenle de kullanıcılar, hem göz sağlığının hem de profesyonel düzeyde renk doğruluğunun tadını çıkarıyorlar. Ev kullanımına yönelik yeni SoftBlue ekranlar (E ürün grubu) şimdiden mağazalarda; profesyonel kullanıcılara yönelik SoftBlue ekranlar ise (P ürün grubu) sonbaharda piyasaya çıkacak.



Mavi ışık maruziyetine meydan okuyan teknoloji







MMD EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Thomas Schade, SoftBlue teknolojisine sahip yeni ekran ürün grubu hakkında şunları söyledi: “Bu yeni teknoloji, MMD'nin kullanıcı sağlığı için verdiği taahhüdün bir sembolü olmasının yanı sıra, aynı zamanda da maksimum üretkenlik için harika, renkli görüntüler sunuyor. Yapılan araştırmalar, LED ekranlardan yayılan mavi ışığın gözlere zarar verebileceğini ve görmeyi olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Ancak hepimiz artık ekranların önünde giderek daha fazla zaman geçiriyoruz ve böylelikle gözlerimizi zararlı olabilecek ışınlara sürekli maruz bırakıyoruz. Yeni SoftBlue teknolojisinin bu riski azalttığı kanıtlandı. SGS Laboratuvarları ve TÜV Rheinland gibi uluslararası test kuruluşları tarafından, bu teknolojinin mavi ışığı azaltarak gözleri koruduğu belgelendi.”











Zararlı mavi ışığı, kaynağında ortadan kaldırır







Philips SoftBlue teknolojisine sahip yeni ekranlar, zararlı mavi ışığın giderilmesi sorununa farklı bir yaklaşım getiriyor. Ekranın önünde bir cam gibi filtre bazlı yöntemlerin aksine özgün rengin doğruluğunu koruyabiliyor. Filtre bazlı çözümler ise renklere sarı renk katıyor. En iyi haliyle bile bu durum görüntüleme deneyimini kötüleştiriyor; en kötü haliyle ise – renk doğruluğuna bağlı olan tıbbi görüntüleme gibi uygulamalarda – ekranı kullanılamaz hale getiriyor. SoftBlue ekranlar ise, mavi ışık maruziyetinin etkisini kaynağında azaltıyor. Bunu da, kısa dalga spektrumunun yüksek ucunda zararlı olabilecek dalga boylarındaki mavi ışık emisyonlarını ortadan kaldırarak ve dalgaboyu pikini zararlı olan 450 nm'den 460 nm'ye çıkararak yapıyor. Böylece zararlı olabilecek mavi ışık %90'ın üzerinde azaltılıyor, ancak yine de özgün rengin doğruluğundan ve kalitesinden ödün verilmiyor. Böylece kullanıcılar hem alışkın oldukları görüntü kalitesi, parlaklık ve renk doğruluğunun tadını çıkarıyorlar, hem de göz sağlıklarını koruyorlar.



E Ürün Grubu ve P Ürün Grubu: ev ve işte performans







SoftBlue teknolojisinin üstün özelliğinin yanı sıra, beş yeni ekranın hepsinde, maksimum ekran performansı için etkileyici bir dizi özellik de sunuluyor. Ev ve profesyonel uygulamaların gerekliliklerine eşit ölçüde cevap veren bu ekranların tümü, keskin görüntüler ve canlı renklerle, ekstra geniş 178 derecelik görüntüleme açıları için IPS-ADS panelleri, 16:9 görüntü oranı, 1920 x 1080 Full HD çözünürlük ve kolay görüntülemeyi harika bir ses deneyimiyle tamamlayacak dahili stereo hoparlörler ile donatıldı. Ev kullanıcılarına yönelik E Ürün Grubu ekranları, 21.5 inç, 23.6 inç ve 27 inç ebatlarında üretildi, dokunmatik tuşlarla ve ev dekorasyonuna uyacak zarif ve ince bir tasarıma sahip. Ayrıca ekranlarda, kontrast ayarlarını dinamik olarak iyileştiren ve sadece Philips'te bulunan SmartContrast teknolojisi ve kullanıcının seçtiği uygulama biçimi ne olursa olsun en üstü düzey ekran performansı için kontrastı, renk doygunluğunu ve keskinliği iyileştiren ve ayarlayan SmartImage Lite bulunuyor. Üstelik bunların hepsi, gerçek zamanlı olarak ve tek bir düğmeye basarak mümkün.











21.5 inçlik ve 23.8 inçlik versiyonlarıyla sunulan P Ürün Grubu'ndan iki ekran, yoğun çalışan profesyoneller düşünülerek tasarlandı. Bu ekranlarda, SoftBlue, gözlerdeki yorulmayı azaltmak için Philips'e özgü bir başka teknoloji ile tamamlanıyor: Philips Flicker-Free, daha rahat bir görüntüleme için parlaklığı düzenliyor ve titreşimi azaltıyor. SmartErgo taban ile, ekranlar, kullanıcı için hangi düzey ve açı en iyisi ise ona göre eğilebiliyor, sağa sola döndürülebiliyor ve yüksekliği ayarlanabiliyor – bu da, üretkenliği artıran ve uzun bir iş gününün fiziksel yorgunluğunu azaltan kullanıcı dostu bir başka özellik. P Ürün Grubu üyesi bu iki ekran, aynı zamanda uygulamaya göre görüntü kontrastının, renk doygunluğunun ve keskinliğin dinamik olarak optimize edildiği SmartImage teknolojisinin profesyonel seviyedeki versiyonunu ve büyük güç tasarrufu için özel bir Ekonomi modunu da barındırıyor. Tasarruf edilen enerjiyi daha da artırmak adına, ekranlarda aynı zamanda kullanıcının masa başından ayrılıp ayrılmadığını tespit eden ve ona göre monitörün parlaklığını otomatik olarak azaltan entegre PowerSensor özelliği de bulunuyor. Bu da, enerji maliyetlerini yüzde 80'e kadar azaltıyor ve aynı zamanda monitör ömrünü de uzatıyor.



Temin edilebilirlik



E Ürün Grubu'ndaki 27 inçlik 277E6EDAD ekran, 23.6 inçlik 247E6EDAW ekran ve 21.5 inçlik 227E6EDSD ekran şimdiden mağazalarda. P Ürün Grubu ekranları ise, Eylül ayından itibaren piyasalarda bulunabilecek