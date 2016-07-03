Philips Hue ailesinin yeni üyesi ile beyaz ışığın her türlü tonu ile daha doğal bir şekilde uyanmak, daha huzurlu bir şekilde uykuya dalmak mümkün.



Philips Hue white ambiance ile beyaz ışığın gücünü açığa çıkartın. Güneşten ilham alan bu bağlantılı aydınlatma, kademeli olarak parlaklaşarak doğal bir şekilde uyanmaya, nazikçe kısılarak da daha huzurlu bir şekilde uykuya dalmaya yardımcı oluyor. Soğuk gün ışığından (6500k) sıcak beyaza (2200k) her türlü tonu verebilen, aynı zamanda akıllı cihaz ya da başlangıç setine dâhil olan hue dimmer anahtarı sayesinde gün içinde rahatlamayı ya da enerji dolmayı sağlayacak ışık reçetelerine kolay erişim sağlama özelliği ile Philips white ambiance, evde geçirilen her anı zahmetsizce iyileştiriyor.



White ambiance, kullanıcıların günlük rutinleri düşünülerek tasarlandı. Philips Hue uygulamasında yer alan yeni ‘Rutin' özelliği sayesinde de gerçek farkını ortaya koymak için gün sayıyor. Güneşin doğuşunu taklit eden “Uyandırma” rutini parlaklığı nazikçe artırarak kullanıcıları sabahları tam vaktinde doğal bir şekilde uyandırıyor. Güneşin batışını yansıtan ‘Uykuya geçiş' rutini ise tamamen kapanana kadar kademeli olarak kısılarak vücudu uykuya hazırlıyor. ‘Nightlight' ise gece uyanmak zorunda olan küçük çocuğu olanlar için yeni bir ışık reçetesi ve düşük seviyede bir ışık verirken mavi ışığa maruz kalmayı minimize ederek uyku döngüsünün gördüğü zararı azaltıyor. Philips Hue uygulamasında yer alan kendini kanıtlamış ışık reçeteleri gün boyunca kullanıcısına yardımcı olarak çalışmaya, okumaya, dinlenmeye, konsantre olmaya ve yanı sıra gece enerji toplamaya ya da rahatlamaya yardımcı oluyor.







Philips white ambiance ile aynı zamanda evinizin görünümünü etkileyen çarpıcı ve güzel beyaz ışık efektleri de elde edilebiliyor. Açık plan salon ve mutfaktan oluşan bir yaşam alanını bu bağlantılı aydınlatmayı kullanarak hafif bir şekilde bölmek mümkün oluyor. Mutfak tarafında canlı bir beyaz ışık etkisi kullanılıp salonda ise yumuşak bir beyaz ton tercih edilebiliyor. Beyaz ışığın tonunda ince bir değişiklikle koridorun ambiyansı da değiştirilebiliyor. Eve dönüldüğünde pratik ambiyanstan, misafirler geldiğinde kucaklayıcı bir ambiyansa geçiş yapılabiliyor.







Philips Hue'yu evde daha önce hiç olmadığı kadar iyi kontrol etmeye olanak sağlayan Philips white ambiance başlangıç paketi, iki adet Philips Hue white ambiance ampul (4000k'da 800 lümen), Apple HomeKit'i destekleyen bir bağlantı köprüsü ve ayrıca bir dimmer anahtarı ile birlikte geliyor. Böylece evde yer alan bütün Philips Hue aydınlatma ürünleri, Philips uygulaması sayesinde akıllı cihazdan, Siri ses kontrol ve Apple Watch üzerinden kontrol edilebiliyor. Çocuklar da dâhil olmak üzere isteyen herkes, taşınabilir Philips Hue dimmer anahtarını kullanarak ışıkları açıp kapayabiliyor ya da ışık reçetelerine erişim sağlayabiliyor.



Evde heyecan verici yeni bir aydınlatma deneyimi sağlamak Philips Hue'nun özünde var… Bunu başarmanın anahtarı da diğer uygulamalar, ürünler ve platformlarla çalışmaktan geçiyor. Philips Hue ışıkları Nest Learning termostat, Nest Cam, Nest Protect ve Amazon Alexa gibi diğer akıllı ev aygıtları ile sorunsuz bir şekilde çalışarak evde bağlantılı aydınlatmanın tecrübe edilişini ve aydınlatma etkileşimini tam anlamıyla dönüştürüyor. Geliştiriciler programı, sayesinde Philips Hue şu anda 600'den fazla üçüncü parti uygulama ile etkileşim halinde bulunuyor. Örneğin, SleepCycle uygulaması Philips ile doğal güneş ışığı benzeri bir ışık vererek uykunuz en hafif noktasındayken sizi uyandıran bir alarm saati görevi görüyor. Sunn uygulaması ise gün doğumundan gün batımına Philips Hue ışık rengini ve parlaklığını ayarlayarak vücut saatinizi doğayla uyumlu bir halde tutabiliyor.