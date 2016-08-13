

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen yüzme yarışmalarında, 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.







Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpik Su Sporları Salonu'nda yapılan yüzme müsabakalarında, kadınlarda 200 metre sırtüstü ile 800 metre



serbest, erkeklerde 100 metre kelebek ve 50 metre serbest finalleri gerçekleştirildi.