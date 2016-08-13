PHELPS, 27. MADALYASINI ALDI
Rio 2016'da yüzme yarışmalarında 4 kategoride madalyalar dağıtıldı. Erkekler 100 metre kelebekte ikinci olan ABD'li Phelps, Rio 2016'da 5'inci, kariyerinde 27'nci olimpiyat madalyasını kazandı.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen yüzme yarışmalarında, 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpik Su Sporları Salonu'nda yapılan yüzme müsabakalarında, kadınlarda 200 metre sırtüstü ile 800 metre
serbest, erkeklerde 100 metre kelebek ve 50 metre serbest finalleri gerçekleştirildi.
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