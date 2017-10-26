PFDK'NIN 6 MAÇ CEZA VERDİĞİ CANER ERKİN, GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYAMAYACAK
Başakşehir maçında hakeme ettiği küfürler nedeniyle 6 maç ceza alan Beşiktaşlı Caner Erkin, takımının ligde oynayacağı kritik Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e hakeme ettiği küfürler için 6 resmi müsabakadan men cezası verdi.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Bir maç da sarı kart cezası bulunan Caner Erkin, ligde oynanacak Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor maçlarının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 5. Tur maçında da forma giyemeyecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar