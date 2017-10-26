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PFDK'nın 6 Maç Ceza Verdiği Caner Erkin, Galatasaray Derbisinde Oynayamayacak

PFDK'NIN 6 MAÇ CEZA VERDİĞİ CANER ERKİN, GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYAMAYACAK

Başakşehir maçında hakeme ettiği küfürler nedeniyle 6 maç ceza alan Beşiktaşlı Caner Erkin, takımının ligde oynayacağı kritik Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Tarih : 26 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : Pfdk'nın 6 Maç Ceza Verdiği Caner Erkin, Galatasaray Derbisinde Oynayamayacak(10/10)6

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e hakeme ettiği küfürler için 6 resmi müsabakadan men cezası verdi.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Bir maç da sarı kart cezası bulunan Caner Erkin, ligde oynanacak Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor maçlarının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 5. Tur maçında da forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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