Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e hakeme ettiği küfürler için 6 resmi müsabakadan men cezası verdi.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Bir maç da sarı kart cezası bulunan Caner Erkin, ligde oynanacak Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor maçlarının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 5. Tur maçında da forma giyemeyecek.

Kaynak: haberinburada