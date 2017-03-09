PFDK'DAN TUDOR'A CEZA
Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 maç ceza verdi
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.
Buna göre; Galatasaray'ın Antalyaspor'a konuk olduğu maçta tribüne gönderilen teknik direktör Igor Tudor'a 1 maç soyunma odasına ile yedek kulübesine girememe ve 13 bin TL para cezası verildi.
kaynak:habertürk
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