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pfdk'dan tudor'a ceza

PFDK'DAN TUDOR'A CEZA

Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 maç ceza verdi

Tarih : 09 Mart 2017, 17:18
Puan Ver : Pfdk'dan Tudor'a Ceza(8/10)9


Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.



Buna göre; Galatasaray'ın Antalyaspor'a konuk olduğu maçta tribüne gönderilen teknik direktör Igor Tudor'a 1 maç soyunma odasına ile yedek kulübesine girememe ve 13 bin TL para cezası verildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Pfdk  Dan  Tudor  A  Ceza    haber

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