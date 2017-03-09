

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.







Buna göre; Galatasaray'ın Antalyaspor'a konuk olduğu maçta tribüne gönderilen teknik direktör Igor Tudor'a 1 maç soyunma odasına ile yedek kulübesine girememe ve 13 bin TL para cezası verildi.







kaynak:habertürk