

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Levent Nazifoğlu'na, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.







PFDK'nın açıklaması şöyle:







Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.12.2016 tarih ve 33 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.







1- ANTALYASPOR A.Ş. görevlisi AHMET AKCAN'ın, 26.11.2016 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,







2- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü antrenörü HÜSEYİN ÇİMŞİR'in, 28.11.2016 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,







3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu JAKOB JANSTER'in, 27.11.2016 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,







4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 27.11.2016 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,







5- GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu DANIEL KOLAR'ın, 26.11.2016 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - GAZİANTEPSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,







6- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 27.11.2016 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,







Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu UĞUR ÇİFTÇİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,







7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 27.11.2016 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,







Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,







8- KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu MUAMMER ZÜLFİKAR YILDIRIM'ın, 25.11.2016 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,







9- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 27.11.2016 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,







Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR Kulübü Başkanı FEYYAZ ÇİFTÇİ'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,







Aynı müsabakada BALIKESİRSPOR KULÜBÜ yöneticisi İSMAİL UZAN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)







10- MERSİN İDMANYURDU Kulübünün, 25.11.2016 tarihinde oynanan MERSİN İDMANYURDU - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,







11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü antrenörü FEHMİ ALPAY ÖZALAN'ın, 26.11.2016 tarihinde oynanan SİVASSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının bir önceki cezasının infazından mahsup edilmesine,







12- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın, 28.11.2016 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,







13- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 27.11.2016 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - PENDİKSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,







kaynak:sabah