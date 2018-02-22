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PFDK'dan, Galatasaray'ın Halis Özkahya paylaşımına ağır ceza!

PFDK'DAN, GALATASARAY'IN HALİS ÖZKAHYA PAYLAŞIMINA AĞIR CEZA!

PFDK, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Kasımpaşa maçı sonrası yapılan Halis Özkahya paylaşımı nedeniyle 100 Bin TL para cezası verdi.

Tarih : 22 Şubat 2018, 18:20
Puan Ver : Pfdk'dan, Galatasaray'ın Halis Özkahya Paylaşımına Ağır Ceza!(7/10)3

PFDK'dan Galatasaray'ın attığı tweete ceze geldi. PFDK'dan yapılan açıklamada Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Kasımpaşa maçı sonrası yapılan paylaşım nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 100 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

Galatasaray resmi twitter hesabı, Kasımpaşa maçının ardından hakem Halis Özkahya'nın fotoğrafıyla karşılaşma sonucunu gösteren bir tweet atmıştı.7

PFDK, ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de yaptığı açıklamalar nedeniyle ihtar cezası verdi.

İŞTE PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 18.02.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulübün sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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