

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar duyuruldu.







PFDK, Antalyaspor'la sözleşmesi devam eden Samuel Eto'o'nun, takımının izni olmadan talimatlara aykırı şekilde Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapması sebep gösterilerek yapılan itirazı karara bağladı.







Yapılan açıklamada disiplin unsurları oluşmadığından, Samuel Eto'o, Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi'ye herhangi bir ceza verilmediği belirtildi.