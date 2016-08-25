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pfdk'dan fikret orman ve eto'o kararı!

PFDK'DAN FİKRET ORMAN VE ETO'O KARARI!

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören iki oyuncu Mehmet Topal ve Emre Belözoğlu'na 2 maç ceza verdi.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 17:01
Puan Ver : Pfdk'dan Fikret Orman Ve Eto'o Kararı!(0/10)


Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar duyuruldu.



PFDK, Antalyaspor'la sözleşmesi devam eden Samuel Eto'o'nun, takımının izni olmadan talimatlara aykırı şekilde Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapması sebep gösterilerek yapılan itirazı karara bağladı.



Yapılan açıklamada disiplin unsurları oluşmadığından, Samuel Eto'o, Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi'ye herhangi bir ceza verilmediği belirtildi.








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