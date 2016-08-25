PFDK'DAN FİKRET ORMAN VE ETO'O KARARI!
Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören iki oyuncu Mehmet Topal ve Emre Belözoğlu'na 2 maç ceza verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar duyuruldu.
PFDK, Antalyaspor'la sözleşmesi devam eden Samuel Eto'o'nun, takımının izni olmadan talimatlara aykırı şekilde Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapması sebep gösterilerek yapılan itirazı karara bağladı.
Yapılan açıklamada disiplin unsurları oluşmadığından, Samuel Eto'o, Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi'ye herhangi bir ceza verilmediği belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar