PFDK'DAN DEV DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hafta sonu Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesinde Galatasaray'ı "saha olayları" Fenerbahçe'yi ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle para cezasına çarptırdı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 215 bin TL, Galatasaray'a da 60 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı ise 1 maç ile cezalandırdı.
Kurulun aldığı kararlar şöyle;
GALATASARAY
1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
FENERBAHÇE
2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
- Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar