Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 215 bin TL, Galatasaray'a da 60 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı ise 1 maç ile cezalandırdı.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

GALATASARAY

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

FENERBAHÇE

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verildi.

Kaynak: haberinburada