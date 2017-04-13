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pfdk'dan beşiktaş ve trabzonspor'a ceza

PFDK'DAN BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'A CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ceza verdi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 16:33
Puan Ver : Pfdk'dan Beşiktaş Ve Trabzonspor'a Ceza(7/10)8


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı kararlar şöyle:



"TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KUZEY KALE ARKASI J bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST F,G bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



 



kaynak:sabah








Etiketler: Pfdk  Dan  Beşiktaş  Ve  Trabzonspor  A  Ceza    haber

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