PFDK'DAN BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği cezaları açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıkladı.
Kararlar şöyle;
BEŞİKTAŞ:
BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 17.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU ÜST 415,416 MARATON DOĞU ALT 115,116, KUZEY KALE ARKASI ÜST 408,409 KUZEY KALE ARKASI ALT 108,109 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY:
GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE:
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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