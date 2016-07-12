PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından tarihi bir cezaya çarptırıldı.







Yıldırım, 26 Mayıs tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemi Mete Kalkavan'a yönelik sözleri ve maçın ardından düzenlediği basın toplantısında hakem ve federasyon aleyhinde söylediği sözler nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Yıldırım'a ayrıca 140 bin TL para cezası verildi.