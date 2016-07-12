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pfdk'dan aziz yıldırım'a 8 ay ceza!

PFDK'DAN AZİZ YILDIRIM'A 8 AY CEZA!

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 16:03
Puan Ver : Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a 8 Ay Ceza!(5/10)4


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından tarihi bir cezaya çarptırıldı.



Yıldırım, 26 Mayıs tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemi Mete Kalkavan'a yönelik sözleri ve maçın ardından düzenlediği basın toplantısında hakem ve federasyon aleyhinde söylediği sözler nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Yıldırım'a ayrıca 140 bin TL para cezası verildi.








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