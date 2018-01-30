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PFDK, TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE DESTEK OLAN DENİZ NAKİ'NİN LİSANSINI İPTAL ETTİ


PFDK, Terör Örgütü YPG'ye Destek Olan Deniz Naki'nin Lisansını İptal Etti
Tarih : 30 Ocak 2018, 15:40
Puan Ver : Pfdk, Terör Örgütü Ypg'ye Destek Olan Deniz Naki'nin Lisansını İptal Etti(9/10)5

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Afrin'deki terör örgütü YPG'ye desteğini açıklayan Deniz Naki'nin lisansını iptal etti.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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