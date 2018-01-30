PFDK, TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE DESTEK OLAN DENİZ NAKİ'NİN LİSANSINI İPTAL ETTİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Afrin'deki terör örgütü YPG'ye desteğini açıklayan Deniz Naki'nin lisansını iptal etti.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Kaynak: haberinburada
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