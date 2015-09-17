Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Selçuk İnan'a 2 maç ve 8 bin 500 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray'ın cezanın ertelenmesi talebini de reddetti.



Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, 1-1 sonuçlanan Mersin İdmanyurdu karşılaşmasının 90. dakikasında Tita'nın kendisine yaptığı hareket sonrasında sinirlerine hakim olamamış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı. İnan, PFDK tarafından direk kırmızı kart gördüğü için 2 maçla ve 8 bin 500 TL ile cezalandırıldı. PFDK açıklamasında ayrıca Galatasaray Kulübü'nün cezanın ertelenmesi talebinin de reddildiğini bildirdi.