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PFDK Selçuk İnan'ın cezasını açıkladı

PFDK SELÇUK İNAN'IN CEZASINI AÇIKLADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Selçuk İnan'a 2 maç ve 8 bin 500 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Galatasaray'ın cezanın ertelenmesi talebini de reddetti.

Tarih : 17 Eylül 2015, 18:11
Puan Ver : Pfdk Selçuk İnan'ın Cezasını Açıkladı(10/10)10


Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, 1-1 sonuçlanan Mersin İdmanyurdu karşılaşmasının 90. dakikasında Tita'nın kendisine yaptığı hareket sonrasında sinirlerine hakim olamamış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı. İnan, PFDK tarafından direk kırmızı kart gördüğü için 2 maçla ve 8 bin 500 TL ile cezalandırıldı. PFDK açıklamasında ayrıca Galatasaray Kulübü'nün cezanın ertelenmesi talebinin de reddildiğini bildirdi.








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