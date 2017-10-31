PFDK, RAKİBİNE KAFA ATAN TRABZONSPORLU RODALLEGA'YA 3 MAÇ CEZA VERDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Kupasında oynanan maçta rakibine kafa atan Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya 3 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çorum Belediyespor - Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Hugo Rodallega'ya cezayı kesti.
Kurul, ırkçılık yaptığını iddia ederek rakibine kafa atan Kolombiyalı futbolcuya 3 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in, 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Kaynak: haberinburada
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