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PFDK, OLAYLI MAÇIN FATURASINI KESTİ! İKİ TAKIMA DA CEZA YAĞDI


PFDK, olaylı maçın faturasını kesti! İki takıma da ceza yağdı
Tarih : 10 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Pfdk, Olaylı Maçın Faturasını Kesti! İki Takıma Da Ceza Yağdı(9/10)5

PFDK, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

BEŞİKTAŞ 1 MAÇ CEZA ALDI

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FİKRET ORMAN 45 GÜN YOK

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KONYASPOR 5 MAÇ SEYİRCİSİNDEN UZAK KALACAK

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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