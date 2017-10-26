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PFDK, Hakeme Küfür Eden Beşiktaşlı Caner Erkin'e 6 Maç Ceza Verdi

PFDK, HAKEME KÜFÜR EDEN BEŞİKTAŞLI CANER ERKİN'E 6 MAÇ CEZA VERDİ

Başakşehir maçında hakeme ettiği küfürler nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı Caner Erkin, 6 maç ceza aldı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : Pfdk, Hakeme Küfür Eden Beşiktaşlı Caner Erkin'e 6 Maç Ceza Verdi(9/10)5

Başakşehir maçında gördüğü sarı kart sonrası hakeme ağır küfürler edip PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı Caner Erkin, 6 maç ceza aldı.

6 MAÇ CEZA ALDI

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'e karşı oynanan mücadelede, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, 6 maç ceza aldığı belirtildi.

Milli futbolcunun sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2 maç, ayrıca müsabaka hakemi Mete Kalkavan'a hakareti nedeniyle ile 4 maç, toplamda 6 maç men cezası verildi.

Konuyla TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

BEŞİKTAŞ'A 15 BİN LİRA PARA CEZASI

1- Beşiktaş A.Ş.'nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

CANER'E TOPLAMDA 43 BİN LİRA PARA CEZASI DA VERİLDİ

Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş. sporcusu Caner Erkin'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş. sporcusu Caner Erkin'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 resim müsabakadan men ve 17.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu Caner Erkin'in toplam 6 resmi müsabakadan men ve 43.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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