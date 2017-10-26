PFDK, HAKEME KÜFÜR EDEN BEŞİKTAŞLI CANER ERKİN'E 6 MAÇ CEZA VERDİ
Başakşehir maçında hakeme ettiği küfürler nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı Caner Erkin, 6 maç ceza aldı.
Başakşehir maçında gördüğü sarı kart sonrası hakeme ağır küfürler edip PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı Caner Erkin, 6 maç ceza aldı.
6 MAÇ CEZA ALDI
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'e karşı oynanan mücadelede, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, 6 maç ceza aldığı belirtildi.
Milli futbolcunun sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2 maç, ayrıca müsabaka hakemi Mete Kalkavan'a hakareti nedeniyle ile 4 maç, toplamda 6 maç men cezası verildi.
Konuyla TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
BEŞİKTAŞ'A 15 BİN LİRA PARA CEZASI
1- Beşiktaş A.Ş.'nin, 23.10.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
CANER'E TOPLAMDA 43 BİN LİRA PARA CEZASI DA VERİLDİ
Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş. sporcusu Caner Erkin'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oybirliği)
Aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş. sporcusu Caner Erkin'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren ve teşdiden 4 resim müsabakadan men ve 17.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu Caner Erkin'in toplam 6 resmi müsabakadan men ve 43.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,
karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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