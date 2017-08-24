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PFDK, FENERBAHÇE'YE 45 BİN LİRA PARA CEZASI VERDİ


PFDK, Fenerbahçe'ye 45 Bin Lira Para Cezası Verdi
Tarih : 24 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Pfdk, Fenerbahçe'ye 45 Bin Lira Para Cezası Verdi(8/10)4

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

45 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye 45 bin lira para cezası uygulandı.

Fenerbahçeli taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle de maraton üst B, H ve kale arkası Migros D bölümlerine elektronik bilet bloke cezası verildi.

Kurul ayrıca, Bursaspor-Alanyaspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle konuk ekibin kaleci antrenörü Fevzi Layiç'i 1 maçla cezalandırdı.

RAKİBİNE KAFA ATAN ADANASPORLUYA 4 MAÇ CEZA

PFDK, TFF 1. Lig'de oynanan Giresun-Adanaspor maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan konuk ekip oyuncusu Magaye Gueye'ye 4 maç ceza verdi.

Gueye, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 müsabakadan men edilmesinin yanı sıra 8 bin 650 lira para cezasına çarptırıldı.

Bu müsabakada Adanaspor ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 5 bin 250 lira para cezası aldı.

Kurul ayrıca, çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'a 22 bin 500, Adana Demirspor'a 7 bin 500 ve Samsunspor'a da 5 bin 250 lira para cezası uyguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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