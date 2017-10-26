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PFDK, Fenerbahçe Maçındaki Olaylar Sebebiyle Galatasaray'a 250 Bin Lira Ceza Verdi

PFDK, FENERBAHÇE MAÇINDAKİ OLAYLAR SEBEBİYLE GALATASARAY'A 250 BİN LİRA CEZA VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, derbi maçtaki olaylar nedeniyle Galatasaray'a bazı tribünlerde bloke ve 250 bin lira para cezası verdi.

Tarih : 26 Ekim 2017, 20:10
Puan Ver : Pfdk, Fenerbahçe Maçındaki Olaylar Sebebiyle Galatasaray'a 250 Bin Lira Ceza Verdi(5/10)1

Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatsaray'ın cezası belli oldu.

250 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta, "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle Türk Telekom Stadı'nın Güney Kale Arkası, Odeabank Kuzey Kayle Arkası, Doğu ve Batı tribünlerinde yer alan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarın elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha maçı için bloke edilmesine karar verildiği belirtildi. Galatasaray'a ayrıca söz konusu olaylar nedeniyle 250 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

GALATASARAY YÖNETİCİSİ URAL AKÜZÜM'E 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VERİLDİ

PFDK'nın Galatasaray'dan yönetici Ural Aküzüm'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira, idareci Hasan Tankaya'ya da 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği bildirildi.

FENERBAHÇE'YE DE 90 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Derbi maçtaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 90 bin lira para cezası veren kurulun, ayrıca Trabzonspor'a 45 bin, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e de 15'er bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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