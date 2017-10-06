PFDK, FATİH AKYEL'E 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VERDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, rakip teknik direktöre hakareti nedeniyle Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Fatih Akyel'e 1 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Fatih Akyel, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezası almanın şokunu yaşıyor. Geçen haftaki Konya Anadolu Selçukspor maçında rakip takım antrenörüne hakareti nedeniyle hakem tarafından tribüne gönderilen Akyel, 1 ay takımın başında sahaya çıkamayacak. Genç teknik adam aynı zamanda 13 bin TL para cezası aldı. Nazilli'ye kötü tezahürat nedeniyle ihtar verildi.
BAŞKAN: BİZE VERİLEN CEZALAR AĞIR
Başkan Erdoğan Eker, "Teknik direktörümüze ve kulübümüze verilen cezaları ağır buluyoruz. Kendi sahamızda oynadığımız Konya Anadolu Selçuklu maçında hakem triosunun tutarsız yönetimini ve kalemize girmeyen topun gol olarak değerlendirildiğini herkes gördü. Bu olayı kameralar da tespit etti. TFF'nin gereğini yapacağına inanıyoruz. Nazilli Belediyespor olarak pazar günü deplasmanda oynayacağımız Fethiyespor maçında ilk dış saha galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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