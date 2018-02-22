PFDK, DEV DERBİ ÖNCESİ TALİSCA KARARINI VERDİ
PFDK, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız futbolcu Talisca'nın sarı kartının iptali için yaptığı başvuruyu reddetti.
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu maçları öncesinde PFDK kararları açıklandı. Sporx'in günler öncesinde talimatlar gereği Anderson Talisca'nın cezasının kalkmayacağı haberleri PFDK'nın açıklamasıyla resmiyet kazandı.
Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşen Anderson Talisca'nın durumu belli oldu.
PFDK, Beşiktaş'ın Anderson Talisca için yaptığı itirazı reddetti. Bu gelişmenin ardından 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada Talisca cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
İŞTE PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü ŞEREF ÇİÇEK'in, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin sporcusu ANDERSON SOUZO CONCAICA, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE, karar verilmiştir."
Kaynak: haberinburada
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