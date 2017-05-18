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pfdk ceza yağdırdı

PFDK CEZA YAĞDIRDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza yağdırdı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 17:21
Puan Ver : Pfdk Ceza Yağdırdı(5/10)5


Kurul, Bursaspor'a 225 bin TL ve tribün kapatma, Beşiktaş'a 207 bin 500 TL ve tribün kapatma, Medipol Başakşehir'e 45 bin TL ve tribün kapatma, Fenerbahçe'ye tribün kapatma, Galatasaray'a 45 bin TL ve tribün kapatma cezası verdi.



PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:



1- BURSASPOR Kulübünün, 15.05.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 122,123,124,125,126,127,128, KUZEY KALE ARKASI 108,109,110, DOĞU ÜST 214,215,216,217 DOĞU ALT 114,115,116,117 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



 



kaynak:sabah








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