O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pfdk ceza yağdırdı!

PFDK CEZA YAĞDIRDI!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun haftalık toplantısından ağır kararlar çıktı.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 16:48
Puan Ver : Pfdk Ceza Yağdırdı!(0/10)


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:



"1- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının devam eden cezasının bitimini takiben başlatılmasına,



2- BURSASPOR Kulübünün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



BURSASPOR Kulübü başkanı ALİ AY'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



3- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



4- TRABZONSPOR A.Ş. Yöneticisi GÖKHAN SARAL'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından ve rakip kulüp başkanına yönelik hakareti nedeniyle 180 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 290.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



5- TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu) Karar verilmiştir."








Etiketler: Pfdk  Ceza  Yağdırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER