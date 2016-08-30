

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:



"1- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının devam eden cezasının bitimini takiben başlatılmasına,



2- BURSASPOR Kulübünün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



BURSASPOR Kulübü başkanı ALİ AY'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



3- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



4- TRABZONSPOR A.Ş. Yöneticisi GÖKHAN SARAL'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından ve rakip kulüp başkanına yönelik hakareti nedeniyle 180 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 290.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



5- TFF Yönetim Kurulu üyesi YAŞAR AŞÇIOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu) Karar verilmiştir."