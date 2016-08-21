PFDK BAŞKANI KARAAHMETOĞLU İSTİFA ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, görevinden istifa etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'nun istifası federasyonumuza ulaşmış ve işleme konulmuştur." denildi.
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