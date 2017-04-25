PFDK BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULARIN CEZALARINI AÇIKLADI!
PFDK, Volkan Babacan'a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan 5 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, A Spor muhabirlerine saldıran Başakşehirli futbolculardan Volkan Babacan'a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan 5 maç ceza verdi.
EMRE BELÖZOĞLU'NA SADECE PARA CEZASI
PFDK, Emre Belözoğlu'na ise 50 bin TL para cezası verildi.
FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK, BEŞİKTAŞ'A KARŞI SAHADA
Volkan Babacan cezasını Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecek. Ligdeki Beşiktaş maçında ise kalesinde olacak.
kaynak:sabah
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