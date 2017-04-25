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pfdk başakşehirli futbolcuların cezalarını açıkladı!

PFDK BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULARIN CEZALARINI AÇIKLADI!

PFDK, Volkan Babacan'a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan 5 maç ceza verdi.

Tarih : 25 Nisan 2017, 16:33
Puan Ver : Pfdk Başakşehirli Futbolcuların Cezalarını Açıkladı!(7/10)7


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, A Spor muhabirlerine saldıran Başakşehirli futbolculardan Volkan Babacan'a 1 maç, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan 5 maç ceza verdi.



EMRE BELÖZOĞLU'NA SADECE PARA CEZASI



PFDK, Emre Belözoğlu'na ise 50 bin TL para cezası verildi.



FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK, BEŞİKTAŞ'A KARŞI SAHADA



Volkan Babacan cezasını Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecek. Ligdeki Beşiktaş maçında ise kalesinde olacak.



 



kaynak:sabah








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