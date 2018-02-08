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PFDK, Aykut Kocaman'a 1 Maç Men Cezası Verdi

PFDK, AYKUT KOCAMAN'A 1 MAÇ MEN CEZASI VERDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği maçında hakemi eleştiren Aykut Kocaman'a 1 maç men cezası verdi.

Tarih : 08 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Pfdk, Aykut Kocaman'a 1 Maç Men Cezası Verdi(10/10)6

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında hakemi eleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın cezasını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

TRİBÜN YASAĞI DA GELDİ

Aykut Kocaman'a verilen cezanın yanı sıra tribün ve Aziz Yıldırım'a da ceza geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİLRİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I, OKUL AÇIK C,D,E,F,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AZİZ YILDIRIM'A HAK MAHRUMİYETİ

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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