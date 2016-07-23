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‘PEYGAMBERİN ŞEFAATİ' DİYEREK TOMA'DAKİ POLİSİ ŞEHİT ETTİLER


‘PEYGAMBERİN ŞEFAATİ' DİYEREK TOMA'DAKİ POLİSİ ŞEHİT ETTİLER
Tarih : 23 Temmuz 2016, 14:36
Puan Ver : ‘Peygamberin Şefaati' Diyerek Toma'daki Polisi Şehit Ettiler(7/10)8


Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının kalkışması sırasında Borsa İstanbul'a giren askerlerin TOMA'daki polis memurunu şehit ettikleri anlar ortaya çıktı. İddiaya göre, kalkışmacıların başındaki binbaşının “Ateş edin ateş etmekten çekinmeyin, ateş etmeyen Peygamber Efendimiz'in şefaatinden mahrum kalır” dediği öğrenildi.



FETÖ'cü kalkışmacıların 241 kişiyi öldürdüğü İstanbul'da yaşananlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kalkışmacıların Borsa İstanbul'u (BİST) ele geçirme anları ve sonrasının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan o olaylarda polis memuru Şevket Uzun ve kalkışmacılara engel olmak isteyen Fatih Satır yaşamını yitirdi. Kalkışmacılara engel olmak isteyen 31 kişi yaralandı. Polisin yaptığı operasyonla gözaltına alınan askerlerin yanındaki 10 uzun namlulu silahla 1 uçak savar ele geçirildi.

‘BİNBAŞI ÇILDIRMIŞTI'



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından BİST'in kalkışmacılar tarafından işgal edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmasında, adeta kan donduran ifadeler ortaya çıktı. Görevli erlerin ifadesinde, 2 kişinin şehit olduğu 31 kişinin yaralandığı atış emrini veren komutanın“ Binbaşı adeta çıldırmış gibiydi. Bize, ateş edin ateş etmekten çekinmeyin, Peygamber efendimizin şefaatine kavuşamaz' dediği öğrenildi.








Etiketler: ‘Peygamberin  Şefaati    Diyerek  Toma  Daki  Polisi  Şehit  Ettiler    haber

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