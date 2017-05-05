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peugeot yeni 308'i tanıttı

PEUGEOT YENİ 308'İ TANITTI

Yeni Peugeot 308 tanıtıldı. Yeni BlueHDi 130 S&S ve BlueHDi 180 S&S dizel motorlar ile kombine edilen yeni 8 kademeli otomatik şanzıman, en önemli yenilikler olarak öne çıkıyor

Tarih : 05 Mayıs 2017, 16:08
Puan Ver : Peugeot Yeni 308'i Tanıttı(5/10)4


Şirket açıklamasına göre, yeni Peugeot 308, markanın yeni ön tasarımını yansıtan ve aslan logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgara, dinamik tasarımlı motor kaputu ve tüm donanım seviyelerinde sunulan LED gündüz farları ile etkileyici bir dış tasarım sergiliyor.



İç mekanı, yeni grafik efektleriyle 3 boyutlu uydu navigasyona ve tüm fonksiyonlarla kolay erişim sağlayan kapasitif dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit domine ediyor. Yeni Peugeot 3008 SUV'da da kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemlerini kullanıma sunan yeni Peugeot 308'in motor kaputunun altında performansla yakıt ekonomisini aynı potada eriten yüksek verimlilik seviyesine sahip dizel ve benzinli motorlar görev yapıyor.



 



kaynak:sabah








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