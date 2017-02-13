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peugeot, efsanenin ismini satın aldı!

PEUGEOT, EFSANENİN İSMİNİ SATIN ALDI!

Hindistan`ın efsanevi otomobillerinden Ambassador`ın ismi, Fransız otomotiv şirketi Peugeot`ya 12 milyon dolara satıldı.

Tarih : 13 Şubat 2017, 09:06
Puan Ver : Peugeot, Efsanenin İsmini Satın Aldı!(10/10)11


İngiliz Morris Oxford arabalarının üçüncü serisi temel alınarak tasarlanan Ambassador yaklaşık 30 yıl boyunca Hindistan'ın en çok satan arabası oldu.



Uzun bir zamandır Hindistan'a ilgisi olan Peugeot, 1990'ların ortalarında serbest ekonomiye geçilmesinden sonra bu ülkeye gelen ilk yabancı otomobil üreticisi olmuştu.



1960'lardan 1980'lerin ortalarına kadar Hindistan'da bir statü sembolü olan Ambassador, seri üretimi yapılan tek lüks arabaydı. Dış görünüşüyle tanınmasa bile, arabanın içinin genişliği ve Hindistan yollarına uygun güçlü amortisörleri Ambassador'ı en tercih edilen otomobil yapmıştı.



Ambassador ayrıca ülkedeki ilk dizel ve klimalı arabalarından biriydi.



 



kaynak:sabah








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