Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

peugeot-citroen fas'ta otomobil üretecek!

PEUGEOT-CİTROEN FAS'TA OTOMOBİL ÜRETECEK!

Merkezde 2025 yılına kadar yarım milyon otomobil üretilmesinin hedeflendiğini ifade eden Bakan Alemi, bu araçların Afrika kıtasına ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edileceğini kaydetti.

Tarih : 16 Haziran 2017, 14:21
Puan Ver : Peugeot-Citroen Fas'ta Otomobil Üretecek!(8/10)7


Üretim merkezinin inşası için Kenitra sanayi bölgesinde düzenlenen törende konuşan Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Mevlay Hafız el-Alemi, toplam 613 milyon dolara mal olacak otomobil üretim merkezinin ihracat bileşenleri ve otomobil yedek parça üretimiyle beraber yıllık 1.1 milyar dolarlık bir ticaret hacminin doğacağını belirtti.



Merkezde 2025 yılına kadar yarım milyon otomobil üretilmesinin hedeflendiğini ifade eden Bakan Alemi, bu araçların Afrika kıtasına ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edileceğini kaydetti.



 



kaynak:Sabah








Etiketler: Peugeot-Citroen  Fas  Ta  Otomobil  Üretecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER