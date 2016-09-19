

Peugeot da, çevreci ve düşük tüketimli dizel motorlu otomobil pazarında iddialı. Firma; Peugeot 308 1.6 BlueHdi EAT6 iddiasını zirveye taşıyor.



Gerek Peugeot, gerekse de Citroen modellerinden tanıdığımız ve daha ekonomik olan tek kavramalı şanzıman çoğu zaman sarsıntılı geçişleri nedeniyle eleştiri alıyordu. Bu şanzıman nedeniyle sıkıntı yaşayan Fransız üretici bir süredir üzerinde çalıştığı yeni tam otomatik şanzımanıyla pazardaki iddiasını önemli ölçüde arttırmayı başardı.



Geçirdiği yeniliğin ardından daha sportif bir görünüm ve modern bir yüze kavuşan Peugeot 308 1.6 BlueHdi EAT6 , LED tipi gündüz farlarıyla desteklenen keskin fromlu farlar, krom detaylarla süslenen geniş ön ızgara ve dikkat çekici ve ön tampona entegre sis farlarıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Fransızlar, bizce; 307'den beri sınıfının en şık araçlarından bazılarını üretiyor. Bu gelenek değişecek gibi de değil.



Özellikle arka lastiklerin köşelere çekilmesi sonucunda da oldukça iyi bir denge sağlanıyor ve Peugeot 308 1.6 BlueHdi EAT6, zorlu virajlarda bile dengesini korumayı başarıyor.



4253 mm. gövde uzunluğuna sahip araç, 2620 mm. uzunluğundaki aks mesafesinin de etkisiyle iç mekanda gerek ön, gerekse de arkada oturan yolcular için yeterli diz mesafesi sunuyor.



2000 yılından bu yana dizel HDi motorlarda kullanılan dizel partikül filtresi ile emisyonların azaltılması, BlueHDi teknolojisi ile daha da ileri bir boyuta taşınmış ve bu sayede çevreci teknolojilere verdiği önemi ortaya koyuyor. 308, yeni dizel motor ve tam otomatik şanzıman kombinasyonuyla 0'dan 100 km/s hıza 9,5 saniyede ulaşıyor ve fabrika verilerine göre 92 g/km CO2 emisyon salımı değerine sahip. BlueHDi motorun en önemli özelliği, SCR (Selective Catalytic Reduction – Seçimli katalitik indirgeme) sistemine sahip olması diyebiliriz.



Bu sistem NOx giderme teknolojisi olarak da tanınıyor ve Peugeot modellerinde uygulanan partikül filtresi FAP'ın yerleşimi, SCR'nin erken devreye girmesini ve bu şekilde hem NOx (azot oksitlerin) yüzde 90'a kadar azaltılmasını ve en ince parçacıklar dahil partiküllerin sayısal olarak yüzde 99,9'a kadar atılımını sağlıyor. Peugeot 308 1.6 BlueHdi EAT6'nın en büyük silahı da bu donanım-yazılım ikilemesi…



Aracın, ülkemizdeki fiyatı ise yaklaşık 91.000 TL olarak belirlenmiş.



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