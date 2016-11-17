Peugeot 3008 ailesinin yeni ferdi, ne konfordan ne de arazi performansından vazgeçecek.



Peugeot 3008 ailesinin yeni ferdi, ne konfordan ne de arazi performansından vazgeçecek.



Peugeot 3008 hakkındaki pek çok detayı geçtiğimiz aylarda sizinle paylaşmıştık. Elbette yepyeni detaylar ve tarafımızca edinilen izlenimler ile her şey daha stabil bir noktaya oturdu.



Bir önceki nesil 3008'e göre 62 mm artırılan dingil mesafesi ile segmentinin en iyi diz mesafelerinden birisini sunan 3008, bir önceki nesilden 82 mm daha uzun ve benzer genişliğe sahip.



3008; Dikiz aynaları hariç 1841 mm. genişliği ve 1624 mm. yüksekliğine rağmen, farklı tasarım çizgisiyle olduğundan daha küçük görünüyor ancak 2675 mm. dingil mesafesinin de katkısıyla gerek önde, gerekse de arkada diz ve baş mesafesi açısından oldukça iyi bir kullanım alanı sunuyor. Boyutların küçülmesine rağmen optimal metal kullanımı ile ağırlık, atasına oranla ortalama 100 kilo azaltılmış.



Büyük Sıçrayış!



Bagaj hacmi 432 litre olan önceki nesil ile kıyaslandığında, yeni çok satan-SUV adayının bagaj hacmi 90 litre kadar artmış ve 522 litreye ulaşmış.



Dış tasarımdaki şık çizgiler iç mekanda da kendisini gösteriyor. Markanın geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni kokpit tasarımı i-Cockpit‘in başarılı bir uygulamasını bu araçta da görmemiz mümkün. 3008‘de yeni nesil i-Cockpit'in en önemli öğelerinden birisi olan Full Dijital gösterge paneli en alt versiyondan itibaren standart olarak sunuluyor. 12.3 inç boyutundaki tamamen kişiselleştirilebilir göstergeler görsel bir şölen sunarken, orta bölümde konumlandırılan 8 inç ekran, kablosuz şarj, Apple CarPlay gibi üst düzey teknolojik özellikler ve FOCAL müzik sistemi kabin içinde üst düzey keyif yaşatıyor.



3008'in benzinli motor seçenekleri, 1.2 litre 130 beygir motordan 165 beygir, 1.6 litre motora kadar değişiyor. Dizeller de ise sadece 1.6 BlueHDi seçeneği mevcut.



Peugeot 3008, motor, lastik ve yol sesi konusunda fazlasıyla başarılı bir ses yalıtımına sahip. Aracın satış fiyatı anahtar teslim 87 bin 900 TL'den başlıyor.



Doctor Strange, Değerini Üçe Katladı!