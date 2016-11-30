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petrolün kaderi için kritik toplantı bugün

PETROLÜN KADERİ İÇİN KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol fiyatlarını destekleyebilmek amacıyla üretimin sınırlanması için anlaşma zemini arayacağı toplantı Viyana'da bugün Türkiye saati ile 13:00'da başladı.

Tarih : 30 Kasım 2016, 14:41
Puan Ver : Petrolün Kaderi İçin Kritik Toplantı Bugün(6/10)8


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol fiyatlarını destekleyebilmek amacıyla üretimin sınırlanması için anlaşma zemini arayacağı toplantı Viyana'da bugün Türkiye saati ile 13:00'da başladı. Tarafların üretimi sınırlaması beklentisiyle brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'inin üzerinde artarak 50 doları aştı.



Toplantı öncesinde petrol fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, Brent petrol 46.85 dolar ve ABD türü ham petrol de 45.52 dolar seviyelerinden işlem gördü.



OPEC'in bugün gerçekleştireceği toplantı öncesinde üye ülkelerden açıklamalar gelmeye başladı. İran petrol bakanı Bijan Namdar Zanganeh, bugün yapılacak toplantı konusunda iyimser olduğunu belirtirken, bir diğer önemli OPEC üyesi Irak'ın OPEC temsilcisi, “Bugün bir anlaşma olacak” dedi.



 



kaynak:sözcü








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