PETROLÜN KADERİ İÇİN KRİTİK TOPLANTI BUGÜN
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol fiyatlarını destekleyebilmek amacıyla üretimin sınırlanması için anlaşma zemini arayacağı toplantı Viyana'da bugün Türkiye saati ile 13:00'da başladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol fiyatlarını destekleyebilmek amacıyla üretimin sınırlanması için anlaşma zemini arayacağı toplantı Viyana'da bugün Türkiye saati ile 13:00'da başladı. Tarafların üretimi sınırlaması beklentisiyle brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'inin üzerinde artarak 50 doları aştı.
Toplantı öncesinde petrol fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, Brent petrol 46.85 dolar ve ABD türü ham petrol de 45.52 dolar seviyelerinden işlem gördü.
OPEC'in bugün gerçekleştireceği toplantı öncesinde üye ülkelerden açıklamalar gelmeye başladı. İran petrol bakanı Bijan Namdar Zanganeh, bugün yapılacak toplantı konusunda iyimser olduğunu belirtirken, bir diğer önemli OPEC üyesi Irak'ın OPEC temsilcisi, “Bugün bir anlaşma olacak” dedi.
kaynak:sözcü
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