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petrolde yıl başından bu yana bir ilk!

PETROLDE YIL BAŞINDAN BU YANA BİR İLK!

Petrol küresel arz fazlasının süreceğine yönelik işaretler ile Ocak ayından bu yana en büyük haftalık kayba yöneldi. Brent petrol şu saatlerde 57 dolardan işlem görüyor.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 12:38
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Petrol küresel arz fazlasının süreceğine yönelik işaretler arasında ocak ayından bu yana en büyük haftalık kayba doğru ilerledi. Petrol vadelileri New York'ta yatay seyrederken, 3 hafta üst üste düşüşle haftalık bazda yüzde 2.8 kadar aşağıda seyretti.



Brent petrol saat 10:52 itibariyle 57 dolardan işlem görüyor.



EIA verilerine göre yılın bu döneminde ABD'de ham petrol stoku 5 yıllık ortalamanın 100 milyon varil yukarısında kalmayı sürdürüyor. İran pazar payını geri kazanma arayışına girerken, ABD'li üreticiler yüksek düzeyde üretimini sürdürüyor.



Petrolün 6 yılın en düşük seviyesinden gösterdiği toparlanma, küresel arz fazlası sorunun süreceği işaretleri ile duraksadı. Goldman Sachs Group Inc.'a göre İran ihracatının artması petrol piyasasına 2016'ya kadar tam olarak etki etmeyecek.



Sydney'deki Ayers Alliance Securities yatırımlar baş yetkilisi “Piyasalar yeniden arz fazlasına odaklandı. Güçlü ekonomik verilerin yokluğunda fiyatların yukarı doğru ilerlemesi zor” yorumunda bulundu.








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